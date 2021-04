De voetbalsupporters van de Nederlandse club SC Cambuur vierden feest, hun club promoveerde vrijdag officieus naar de eredivisie. De Friezen wonnen in eigen huis van Helmond Sport met 4-1. Maar trainer Henk de Jonge riep de supporters op naar huis te gaan, aangezien in Nederland de avondklok om 22 uur ingaat, tot 4.30 uur. ‘Het is rot, maar jullie moeten nu naar huis gaan, er komen nog veel meer feestjes.’