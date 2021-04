Militair regime in Myanmar laat duizenden gevangenen vrij

Het militaire regime in Myanmar heeft zaterdag ruim 23.000 gevangenen vrijgelaten. Ze kregen volgens het gevangeniswezen amnestie in het kader van een nationale feestdag, het Myanmarees Nieuwjaar.

Het vijfdaagse Myanmarees Nieuwjaar wordt vanaf zaterdag gevierd, maar volgens tegenstanders van de junta is er geen reden voor feest. Activisten hebben opgeroepen de festiviteiten helemaal af te blazen en door te gaan met acties tegen de militairen. Die grepen begin februari de macht en arresteerden regeringsleider Aung San Suu Kyi en duizenden andere mensen.

Het militair regime heeft ter ere van de nationale feestdag wel 23.184 gevangenen vrijgelaten, verspreid over gevangenissen uit het hele land. Onder meer bij de beruchte Insein-gevangenis in Yangon verzamelden tientallen familieleden aan de gevangenispoort.

De autoriteiten hebben voor zover bekend geen grote aantallen pro-democratische activisten laten gaan. ‘Het gaat vooral om gevangenen die al voor februari vastzaten, maar ook om mensen die later zijn vastgezet’, zei een woordvoerder van het gevangeniswezen. Die kon niet in detail treden over wie precies is vrijgekomen.

Meer dan 3.000 arrestaties

Sinds de militaire coup werden meer dan 3.000 mensen gearresteerd, aldus de Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). Onder wie dus ook de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi.

In Myanmar wordt al weken gedemonstreerd tegen de staatsgreep. Veiligheidstroepen drukken protesten met veel geweld de kop in. Activisten zeggen dat daarbij zeker 728 doden zijn gevallen. De autoriteiten maken volgens de AAPP ook nog jacht op 832 mensen die worden gezocht vanwege hun betrokkenheid bij protesten.

Het gaat onder meer om zo’n 200 mensen die worden gezocht voor het zaaien van verdeeldheid binnen de strijdkrachten, iets wat bestraft kan worden met drie jaar cel. Ook bekende Myanmarezen die kritiek hebben op de coup zijn hun leven niet zeker. De autoriteiten zouden zaterdag regisseur Christina Kyi en acteur Zenn Kyi hebben opgepakt toen ze in Rangoon op het vliegtuig naar Thailand wilden stappen.