Biden en Japanse premier verenigen krachten tegen Chinese assertiviteit

De groeiende invloed van Peking stond hoog op de agenda tijdens de ontmoeting van de Amerikaanse president Joe Biden en de Japanse premier Yoshihide Suga. Het werd Bidens eerste fysieke ontmoeting met een buitenlandse leider, sinds hij eind januari begon als president.

‘Premier Suga en ik bevestigen onze ijzersterke steun voor de Amerikaans-Japanse alliantie en voor onze gedeelde veiligheid’, zei Biden tijdens een persconferentie in de rozentuin van het Witte Huis na afloop van hun gesprekken. Suga zei dat Biden en hij overeengekomen zijn dat er openhartige gesprekken nodig zijn met China over hun activiteiten in de Indo-Pacifische regio.

In hun gemeenschappelijk statement stipten de twee leiders een aantal geopolitieke thema’s aan, waaronder ‘het belang van vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan’, een duidelijke verwijzing naar de verhoogde Chinese militaire aanwezigheid in de omgeving van het autonome eiland. Ook de versterkte greep op Hongkong en de behandeling van de Oeigoeren kwamen aan bod. Biden en Suga delen ‘een serieuze bezorgdheid’ over de schending van de mensenrechten.

De Chinese ambassade in Washington heeft in naam van Peking geantwoord dat Taiwan, Hongkong en Xinjiang interne aangelegenheden betreft, die ‘volledig voorbij de normale reikwijdte van bilaterale gesprekken gaan’, waardoor de belangen van derden en de vrede en stabiliteit in de regio worden geschaad.

Olympische Spelen

Nog op de persconferentie zei Biden dat Japan en de Verenigde Staten ook samen zullen investeren in innovatie. Zo zal de VS 2,5 miljard dollar uittrekken en Japan 2 miljard dollar om onder meer in 5G-netwerken te investeren. ‘We gaan investeren in technologieën die ons concurrentievoordeel zullen behouden en versterken’, aldus Biden.

Ook de Olympische Spelen, die met een jaar uitstel deze zomer moeten plaatsvinden in Tokio, werden besproken. Biden vindt dat de Spelen moeten doorgaan, hij ‘steunt de inspanningen van premier Suga om deze zomer veilige Olympische en Paralympische Spelen te houden’.

Suga zocht steun bij Biden omdat er steeds meer twijfels rijzen of de Spelen deze zomer wel moeten doorgaan. In Japan loopt het aantal besmettingen met het coronavirus nog steeds op en de bevolking keert zich meer en meer tegen het evenement.

‘We luisteren naar de deskundigen en zij doen er alles aan om de infecties in te dammen zodat we vanuit wetenschappelijk en objectief perspectief veilige Spelen kunnen realiseren’, zei Suga. ‘Ik heb gezegd dat Japan vastberaden is om de Spelen door te laten gaan; het is een symbool van wereldwijde eenheid en president Biden heeft nogmaals zijn steun uitgesproken.’