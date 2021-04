Elon Musk haalt Nasa-contract binnen om raket te bouwen voor maanmissie

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap Nasa heeft SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gekozen voor zijn volgende bemande missie naar de maan. SpaceX en Nasa sloten daarvoor een contract af van 2,89 miljard dollar, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN.

‘Vandaag zijn we allemaal heel enthousiast dat we kunnen aankondigden dat we aan SpaceX de bouw van ons maanlandingssysteem hebben toegekend’, aldus verantwoordelijke van het project bij Nasa, Lisa Watson-Morgan.

Het contract ter waarde van 2,89 miljard dollar (2,41 miljard euro) is een grote blijk van vertrouwen voor SpaceX, dat een grote verantwoordelijkheid krijgt in het Artemis-programma. Dat wil na vijftig jaar opnieuw mensen naar de maan sturen.

SpaceX won de aanbesteding van Nasa met het voorstel om de Starship-raket te gebruiken voor de maanmisse, die het bedrijf al aan het ontwikkelen is in South Texas. De raket kan opnieuw gebruikt worden en kan volgens SpaceX grote groepen mensen naar de maan, Mars en andere planeten brengen.

De aankondiging is een opdoffer voor Blue Origin, het raketbedrijf van Jeff Bezos. Dat had voorgesteld om met verschillende partners zoals vliegtuigbouwer Lockhead Martin als ‘nationaal team’ het maanlandingssysteem te ontwikkelen. En ook Dynetics uit Alabame had een voorstel ingediend.

Musk, die ook topman is van autofabrikant Tesla, richtte samen met anderen SpaceX op met het ultieme doel om mensen naar de planeet Mars te laten vliegen. De voorbije jaren baarde het bedrijf veel opzien door met volle vaart testmissies op te zetten voor raketten en ruimtevaarttoestellen. Dat had als bijkomend effect dat het enthousiasme voor ruimtevaart weer toenam.

Nasa stuurde astronauten voor het laatst in 1972 naar de maan. In dat jaar eindigde het Amerikaanse Apollo-programma voor ruimtereizen. In 2007 lanceerde Nasa met Artemis het vervolg op dat programma.