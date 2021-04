Bokslegende Holyfield klimt nog één keer terug in de ring

Na Mike Tyson keert met Evander Holyfield een tweede bokslegende in de ring terug voor een exhibitiekamp. De 58-jarige ex-wereldkampioen bij de Cruiser- en zwaargewichten stapt op 5 juni de ring in voor een duel tegen de 47-jarige Ier Kevin McBride.

Het duel, over acht rondes, zal plaatsvinden in de marge van de wedstrijd tussen Teofimo Lopez en George Kambosos. De locatie van het gevecht wordt weldra bekendgemaakt.

‘Mijn terugkeer naar de ring is iets waar iedereen van kan genieten, ook ik’, zei Holyfield. In zijn tot dusver laatste duel klopte de Amerikaan in mei 2011 de Deen Brian Nielsen met een technische knock-out (T.K.O.).

De voorbije jaren wordt luidop gespeculeerd over een rematch tussen vroegere rivalen Tyson en Holyfield, al komt daar voorlopig niets van in huis. Ondanks zijn twee zeges tegen Tyson heeft Holyfield nog een oude rekening te vereffenen met ‘Iron Mike’. In 1997 beet die hem tijdens een wereldtitelgevecht een stuk uit een oor. Ook Mike Tyson keerde vorig jaar in november terug in de ring, voor een exhibitiewedstrijd tegen Roy Jones Jr. Dat duel leverde geen winnaar op. Na acht rondes van twee minuten in een leeg Staples Center in Los Angeles oordeelde de driekoppige WBC-jury dat de wedstrijd onbeslist eindigde.