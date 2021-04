Agent Derek Chauvin weigert ondervraging en blijft zwijgen

De agent die ­terechtstaat voor de dood van ­George Floyd, verzaakte aan zijn spreekrecht. Maandag gaat het proces de laatste fase in.

Toen bij de start van dit strafproces de jury werd samengesteld, gaven meerdere juryleden aan dat ze wilden luisteren naar Derek Chauvins versie van de feiten. Chauvin is de agent die terechtstaat voor de dood van de zwarte man George Floyd, in mei vorig jaar, in Minneapolis. Chauvin hield Floyd 9,5 minuten in bedwang met zijn knie op diens nek. De man stamelde dat hij geen adem kreeg, maar Chauvin loste niet. Hij wordt vervolgd wegens moord.

Maar de politieagent, die kort nadien werd ontslagen, koos er donderdag voor om geen gebruik te maken van zijn recht om het woord te nemen.

Na intens overleg met zijn advocaat, strafpleiter Eric Nelson, besloot Chauvin om te zwijgen, om te voorkomen dat hij tijdens een ondervraging door de aanklager zichzelf zou incrimineren.

Zo laat Chauvin ook de kans liggen om zich te richten tot de nabestaanden van George Floyd (wiens jongere broer Philonise een emotionele getuigenis gaf) of om enig berouw te tonen. Hij had een menselijker kant van zichzelf kunnen tonen, om zo enkele bezwarende getuigenissen te counteren.

De verdediging zette tijdens dit proces alles in op de suggestie dat drugs en stress, en niet Chauvins knie, Floyd het leven zouden hebben gekost. Een autopsiearts getuigde namens de verdediging zelfs dat koolstofmonoxidevergiftiging volgens hem ook een factor kon zijn geweest, aangezien Floyd dicht bij de uitlaat lag van de politiewagen. De expert, David Fowler, gaf geen verder bewijs voor zijn theorie en moest toegeven dat hij eigenlijk niet wist of de motor van de politiewagen wel draaide.

Daarop vroeg de aanklager aan Martin Tobin, een longspecialist uit Chicago die eerder al had getuigd, om te reageren. Volgens dokter Tobin bedroeg het zuurstof­saturatiegehalte in Floyds bloed 98 procent. Al de rest in zijn bloed zou binnen de 2 procent zijn gebleven, binnen de zeer normale grens voor koolstofmonoxide in het bloed, aldus de longspecialist.

Volgens verslaggevers zat Derek Chauvin er tijdens de zittingen afwisselend onbewogen, en eerder ongemakkelijk bij. Tijdens emotionele getuigenissen vermeed hij naar de jury te kijken.

De juryleden, die tot hiertoe elke avond naar huis mochten, gaan vanaf maandag op hotel in afzondering. Na de slotpleidooien begint de jury aan de beraadslaging. Verschillende juryleden hebben aan de rechter gevraagd voor hoeveel dagen ze kleren moeten voorzien. ‘Plan for long, hope for short’, antwoordde rechter Peter Cahill. ‘Hoelang jullie nodig hebben om tot een unaniem verdict te komen – een uur of een week – hangt helemaal van jullie zelf af.’