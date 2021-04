Zuid-Koreaanse politie voert onderzoek naar incident met vrouw Belgische ambassadeur in kledingzaak

De Zuid-Koreaanse politie is een onderzoek gestart naar een incident met de echtgenote van de Belgische ambassadeur in Zuid-Korea in een kledingzaak. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken, dat zich verder onthoudt van commentaar over de zaak.

Volgens de krant The Korea Times loopt een onderzoek naar de echtgenote van ambassadeur Peter Lescouhier omdat ze een winkelbediende van een kledingzaak in Seoel een klap in het gezicht gegeven zou hebben. De krant citeert het politiebureau van het district Yongsan. De feiten zouden zich afgespeeld hebben op 9 april.

‘We onderzoeken de beschuldigingen, maar we kunnen geen details geven over de omstandigheden omwille van het lopende onderzoek’, zei een verantwoordelijke van het politiebureau van Yongsan aan de krant.

De krant wijst erop dat diplomaten en hun familie diplomatieke immuniteit genieten, zodat ze normaal niet kunnen vervolgd worden volgens de wetten van hun gastland. Omwille van het recht op een eerlijk proces gaat de politie wel door met het onderzoek, zei de politieverantwoordelijke aan The Korea Times.