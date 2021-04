Vervroegde doses Pfizer al in mei geprikt

De komende twee weken kent het aantal vaccins dat in Vlaanderen wordt toegediend even een dipje, maar in mei gaat het tempo weer de hoogte in. Vervroegde doses van Pfizer geven een extra duw.

Na het voorlopige record van bijna 360.000 prikken deze week in Vlaanderen, staan er de rest van de maand wat minder vaccins op het programma. Volgende week zijn het er volgens de voorlopige planning 233.154, al zitten de doses van het Janssenvaccin daar nog bij. Dat vaccin zit in quarantaine in afwachting van een advies van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA, dat een mogelijk verband onderzoekt tussen dat vaccin en de zeer zeldzame vorming van bloedklonters in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Vanaf mei gaat het tempo weer omhoog, met in de eerste volle week alvast 337.000 doses op de planning. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat in Vlaanderen de vaccins beheert, verwacht dat het zelfs nog hoger zal liggen door de vervroegde levering van bijna 1,3 miljoen Pfizer-vaccins voor ons land. De eerste ladingen komen eind april aan en kunnen enkele dagen later al worden toegediend.

Vanaf mei gaat het tempo opnieuw omhoog. Foto: Zorg en Gezondheid

Zeker in de tweede helft van mei wordt het record van deze week gebroken, om zoals verwacht in de zomermaanden nog een tandje bij te steken. ‘Om het even in wielertermen uit te drukken: in juni zullen er in de grafiek van prikken per week enkele cols buiten categorie opduiken’, zei Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid, zonet op een persbriefing. ‘Ook in juli mogen we hoge pieken verwachten. We verwachten dan toe te komen aan de achttienjarigen.’

Het aantal prikken per week hangt af van de geleverde vaccins, waarvan de cijfers kunnen schommelen. Ook wijzigingen in de vaccinatiestrategie hebben een effect. Volgende week zijn er bijvoorbeeld geen tweede prikken gepland omdat in maart werd beslist om het interval tussen twee doses van Pfizer van drie naar vijf weken te verhogen. Er wordt ook niets van AstraZeneca geprikt. ‘Dat heeft niets te maken met de mogelijke bijwerkingen, maar met de lagere leveringen van de voorbije weken’, zegt Dewolf. ‘De aantallen die AstraZeneca aankondigt zijn moeilijk betrouwbaar, we wachten daarom ook met het vastleggen van quota (voor de toediening, red.) tot ze fysiek zijn gearriveerd.’

Zeventig procent

Eergisteren koppelde het Overlegcomité mogelijke versoepelingen op acht mei, waaronder de opening van terrassen en een grotere ‘buitenbubbel’, aan een vaccinatiegraad van zeventig procent van de 65-plussers. De vaccinatiegraad van de Vlamingen boven die leeftijd ligt intussen op 58 procent, wat Vlaams minister van Gezondheid Wouter Beke (CD&V) doet vermoeden dat die zeventig procent eind volgende week al wordt gehaald.

‘De vaccinatiegraad van de oudste groepen ligt in Vlaanderen erg hoog’, zegt Dewolf. ‘Er is een significant verschil met andere regio’s in België.’ Met name in Wallonië en Brussel ligt de vaccinatiegraad bij de oudsten tot meer dan twintig procent lager.

Omdat er grote volumes worden geprikt in mei en juni, komen er in Vlaanderen ook weer verschillende campagnes om mensen te stimuleren zich te laten vaccineren.