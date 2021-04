Twee maanden voor zijn honderdste verjaardag is prins Philip, de hertog van Edinburgh, gestorven. Hij was 73 jaar lang de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth. ‘Hij houdt niet van complimenten, maar hij is al die jaren dat ik op de troon zit, altijd mijn steun en toeverlaat geweest’, zei koningin Elizabeth in 1997 al over haar man. Deze video toont prins Philip door de jaren heen.