Over vier maanden wil Paralympic Team Belgium hoge ogen gooien op de Paralympische Spelen in Tokio. De organisatie roept iedereen op om voorbij de beperkingen van de atleten te durven kijken en te zien wat er echt achter hen schuilt: atleten die keihard trainen om hun doelen te bereiken. In bovenstaande campagne tonen ze echter hoe onze paralympische atleten nog dagelijks aangestaard worden als ze op straat lopen.