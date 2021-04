Nieuw-Zeeland wil met drastische maatregelen rookvrije generatie creëren

Nieuw-Zeeland overweegt een aantal strenge maatregelen om roken aan banden te leggen.

De Nieuw-Zeelandse regering overweegt onder meer een significante vermindering van de hoeveelheid toegelaten nicotine, een verbod op filters, een minimumprijs voor tabak, en een beperking op het aantal toegelaten verkooppunten.

Maar het is een ander voorstel dat het meest drastisch lijkt: de wettelijke leeftijd waarop je tabaksproducten mag kopen, zou de komende jaren gradueel opgedreven worden. Mensen jonger dan achttien zouden vanaf 2022 geen tabaksproducten mogen kopen. Wie na 2004 geboren is, mag dan geen sigaretten kopen. Daarna zou de regering de leeftijd geleidelijk aan kunnen optrekken. ‘Eerst met twee jaar, dan vijf jaar, tot een leeftijd dat beginnen met roken veel minder voorkomt’, zegt minister Ayesha Verrall. Dat moet helpen om een rookvrije generatie te creëren.

De voorstellen worden toegejuicht door gezondheidsorganisaties, maar krijgen ook kritiek. Zo wordt gevreesd voor de zakelijke toekomst van kleine buurtwinkels, en het ontstaan van een zwarte markt. De georganiseerde misdaad smokkelt nu al op grote schaal tabak naar Nieuw-Zeeland, dat erkent ook de regering. Critici menen ook dat het niet aan de overheid is om zo drastisch in te grijpen in het privéleven van volwassenen.

Voor ze nieuwe maatregelen doorvoert, wil de regering met de verschillende belangengroepen overleggen en ook de bevolking raadplegen. Nieuw-Zeeland wil tegen 2025 rookvrij zijn, maar die ambitie lijkt meer en meer onhaalbaar. Daarom dat de regering een nieuw plan in de strijd wil gooien.