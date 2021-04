Twee maanden voor zijn honderdste verjaardag is prins Philip, de hertog van Edinburgh, gestorven. Hij was 73 jaar lang de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth. De prins krijgt een intieme begrafenis met slechts dertig genodigden. De begrafenis vindt plaats op zaterdag 17 april om 16 uur Belgische tijd (15 uur Britse tijd). Volg het hier live.

Vanwege de heersende coronamaatregelen mogen slechts 30 rouwenden aanwezig zijn op de begrafenis van de Britse prins-gemaal, die op 9 april het leven liet.

Genodigden

Natuurlijk maakt prins Charles, de oudste zoon van koningin Elizabeth II, zijn opwachting met echtgenote Camilla. Zijn zoon prins William en schoondochter Kate zijn er ook bij. Prins Harry, zijn andere zoon, is vanuit Californië overgekomen om de begrafenis te kunnen bijwonen. Zijn echtgenote, Meghan Markle, is hoogzwanger en maakte de verplaatsing niet.

De andere kinderen van prins Philip en Koningin Elizabeth II, tekenen ook present: prinses Anne en sir Timothy Laurence, prins Andrew, en prins Edward en Sophie.

Naast Harry en William zijn ook de andere kleinkinderen van de Queen uitgenodigd: Louise Mountbatten-Windsor en James Mountbatten-Windsor (de kinderen van Edward en Sophie), Peter Phillips, en Zara Phillips en echtgenoot Mike Tindall (de kinderen van prinses Anne), prinses Beatrice en echtgenoot Edoardo Mapelli Mozzi, prinses Eugenie en echtgenoot Jack Brooksbank (de kinderen van prins Andrew).

Koningin Elizabeth II, verwelkomt niet alleen haar nageslacht op de begrafenis, maar ook haar neven en nichten. Zo zijn ook David Armstrong-Jones en Sarah Armstrong-Jones en haar echtgenoot Daniel Chatto uitgenodigd, de kinderen van prinses Margaret.

Ook op de gastenlijst: prinses Alexandra, prins Richard, hertog van Gloucester, prins Edward, hertog van Kent, en prins Michael. Er komen ook drie familieleden van Philip: prins Bernhard van Baden, prins Donatus van Hesse, en prins Philipp van Hohenlohe-Langenburg. Tot slot komt ook gravin Penelope Knatchbull.

Verdeeldheid

Dat de familie geen toonbeeld van eenheid is, werd in de voorbereiding van de begrafenis opnieuw duidelijk. Prins Harry zal vandaag niet naast zijn broer lopen, zoals ze dat wel deden bij de begrafenis van hun moeder. Zelfs de kleren die de dertig genodigden moeten dragen, waren inzet van debat. In principe zouden de mannen hun militaire uniform dragen. Maar prins Harry en prins Andrew ‘verloren’ dat recht. Harry is uit de ­koninklijke familie gestapt en ­Andrew – in opspraak door de ­affaire-Epstein – moest verplicht een stap opzijzetten. Om de goede vrede te behouden besliste de ­koningin dat alle mannen een ­‘gewoon’ rouwkostuum moeten dragen.