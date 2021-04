Turncoaches gingen te ver, maar mogen aanblijven

Binnen de Vlaamse turnfederatie Gymfed was er sprake van duidelijk psychisch grensoverschrijdend gedrag. Meerdere coaches hebben zich daar aan bezondigd. Tot die conclusie komt een onderzoekscommissie. De betrokken coaches bieden hun excuses aan, en kunnen gewoon in functie blijven.

Dat heeft de onderzoekscommissie naar grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld vrijdag meegedeeld. ‘Gymfed was op de hoogte van de klachten en heeft te weinig gedaan om deze te verhelpen’, legde Bart Meganck, de voorzitter van de onderzoekscommissie, uit.

Toch komen er geen directe maatregelen tegen Marjorie Heuls en Yves Kieffer, de hoofdcoaches van de Belgische gymnastiekelite, onder wie Nina Derwael. Het duo mag deze zomer dus gewoon mee naar de Olympische Spelen van Tokio 2021.

In een eerste reactie boden Heuls en Kieffer hun excuses aan. ‘We erkennen dat onze aanpak te prestatiegericht was. Daarmee hebben we gymnastes gekwetst. Dat betreuren we. We bieden onze oprechte excuses aan’, lieten ze in een videoboodschap weten.

Ze bieden hun volledige medewerking aan en engageren zich om met de aanbevelingen van de commissie aan de slag te gaan. ‘We beseffen dat verschillende atleten diep gekwetst zijn door onze schuld’, gingen de coaches verder. ‘Daar hebben we spijt van. Het was niet onze intentie atleten te blesseren of kleineren. We gaan onze aanpak in de toekomst verbeteren, maar beseffen dat het verleden wonden heeft nagelaten. We willen actief meewerken aan het helpen helen van deze wonden.’

Ook Gymfed bood bij monde van algemeen manager Ilse Arys, haar excuses aan. De federatie aanvaardde de conclusies van de commissie.

‘Welzijn opgeofferd’

De misstanden in het Belgische turnen kwamen aan het licht door onder meer getuigenissen van ex-turnsters, en leidden op vraag van Weyts (N-VA) tot een onafhankelijke onderzoekscommissie. De verhalen gingen van verbale en mentale intimidatie tot bodyshaming.

’Prestatiedrang heeft coaches verblind en het ethisch besef doen vervagen’, zegt Weyts. ‘In het verleden werd het mentale welzijn van topsporters opgeofferd in de jacht op medailles. De gymnastiekwereld is hier extra kwetsbaar voor: gymnasten beginnen op jonge leeftijd, het is een heel technische sport en er is vaak een grote afhankelijkheid van de coach. Maar de gymnastiekwereld is zeker niet uniek: dit is iets waar we in de hele sportwereld tegen moeten vechten’.

‘Kansen gemist’

‘Gymnasten hadden het gevoel dat hun klachten niet gehoord werden. De prestatiedrang was prioritair en dat ging ten koste van atleten’, concludeert voorzitter Meganck. ‘Er was te weinig aandacht voor het individu van de atleet. Er zijn kansen gemist om de klachten van de gymnastes te erkennen. Gymfed had zich in die periode kwestbaarder kunnen opstellen. Het is zeer positief dat er nu een atletencommissie en ouderencommissie werd opgericht.’