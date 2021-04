Frans parlement beslist dat seks met kinderen jonger dan vijftien gelijkstaat aan verkrachting

Tenzij het leeftijdsverschil tussen beide partners minder dan vijf jaar bedraagt, maakt een volwassene die een kind jonger dan vijftien ‘seksueel penetreert’ zich schuldig aan verkrachting. Dat stemde het Franse parlement op donderdag.

‘Geen enkele volwassene kan zich vergewissen van de instemming van een kind jonger dan vijftien’, sprak de Franse minister voor Justitie, Eric Dupont-Moretti, bij een eerste lezing van de nieuwe wettekst in januari. ‘Avant quinze ans, c’est non.’ Vrij vertaald: ‘Jonger dan vijftien? Dan is het nee.’ In het geval van incest is de leeftijdsgrens voor instemming achttien jaar.

De wet komt er in de nasleep van een cascade van Franse incestschandalen en rechtszaken waarin niet kon worden bewezen dat het kind niet had ingestemd met de seksuele handelingen met de volwassen beklaagde. Nu hoeft een kind jonger dan vijftien dat niet meer te bewijzen. De volwassene kan tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.

In België is de ‘seksuele meerderjarigheid’ van jongeren vastgesteld op zestien jaar. De regering De Croo keurde recent een verstrenging van de straffen voor seksmisdrijven goed. De vorige regering keurde het verlagen van de seksuele meerderjarigheid naar veertien jaar goed, maar die kwestie raakte niet goedgekeurd in het parlement en werd nooit wet.