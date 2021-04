Na 25 jaar doorbraak in verdwijning Amerikaanse studente: medestudent aangeklaagd voor moord

Vijfentwintig jaar na de verdwijning van een studente in Californië zijn twee verdachten opgepakt. Het parket spreekt van een doorbraak in de cold case.

Kristin Smart (19) studeerde aan de California Polytechnic State University en verdween op 25 mei 1996 na een studentenfeestje. Ze werd voor het laatst gezien met medestudent Paul Flores, die met haar naar huis wandelde. Vijfentwintig jaar later is hij samen met zijn vader opgepakt.

Hoewel Paul Flores na de verdwijning van de studente ook al in beeld kwam van de speurders, hebben ze nooit genoeg bewijzen gevonden. Dat lijkt nu wel het geval te zijn. Volgens het parket heeft de verdachte de studente vermoord bij een verkrachting of een poging tot verkrachting. Dat zou in het verblijf van de studente op de campus zijn gebeurd. Haar lichaam is nooit gevonden.

De nu 44-jarige Paul Flores is aangeklaagd voor moord. Zijn 80-jarige vader voor medeplichtigheid. Hij zou geholpen hebben om het lichaam te doen verdwijnen. ‘Deze aanklachten zijn een grote mijlpaal’, zegt procureur Dan Dow. ‘Dit is de eerste stap naar rechtvaardigheid voor Kristin, haar familie en de mensen van San Luis Obispo County.’

Meer slachtoffers?

Beide verdachten zijn donderdag samen voor een eerste keer voor de rechter verschenen. Na hun arrestatie zijn er ook huiszoekingen uitgevoerd in hun woningen.

De aanklagers sluiten niet uit dat Flores andere vrouwen heeft aangerand. ‘Er zijn aanwijzingen dat er mogelijk bijkomende slachtoffers zijn’, zei Dow. Maar die personen zijn nog niet geïdentificeerd. Het gerecht deed daarom een oproep naar getuigen. Flores is nog nooit eerder aangeklaagd voor seksuele misdrijven.

‘Nieuwe belangrijke informatie’ die de voorbije maand is opgedoken, ligt volgens Dow aan de basis van de nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek. Maar het parket geeft daarover verder geen details.

Podcast

Opvallend is dat een podcastmee tot de doorbraak heeft geleid. Dat zegt toch sheriff Ian Parkinson. In een aflevering van Your Own Backyard interviewde Chris Lambert, die in de buurt opgroeide, vrouwen die Flores hebben gekend en hem van wangedrag beschuldigen. De podcast leverde volgens de sheriff nieuwe informatie en een nieuwe getuige op.