VN zet missie in Afghanistan voort na vertrek Amerikaanse en NAVO-troepen

De Verenigde Naties zetten hun politieke hulpmissie in Afghanistan voort, zelfs nu de Amerikaanse en NAVO-troepen zich dit jaar terugtrekken uit het land. Dat heeft VN-woordvoerder Stéphane Dujarric gemeld.

Het is duidelijk dat de terugtrekking van de troepen een impact zal hebben op heel het land, antwoordde de woordvoerder op vragen over de voortzetting van de VN-missie. ‘We blijven de situatie in het oog houden, maar ons werk in Afghanistan zal worden voortgezet.’

‘De VN is al heel lang actief in het domein van de humanitaire ontwikkeling in Afghanistan en we blijven daar aanwezig om het Afghaanse volk te helpen’, beloofde hij. De VN zal zich ‘blijven aanpassen aan de situatie op het terrein’.

Politiek en humanitair, niet veiligheid

De hulpmissie van de VN in Afghanistan (Unama) is een kleine politieke missie zonder blauwhelmen. Sinds maart beschikt de VN ook over twee gezanten voor het land. Zij moeten onder meer helpen bij het zoeken naar een politieke oplossing voor het conflict in Afghanistan, door nauw samen te werken met Unama en de regionale partners.

De VN-missie telt ongeveer 1.200 medewerkers in Afghanistan, waarvan de grote meerderheid de Afghaanse nationaliteit heeft.

Een diplomaat die anoniem wenst te blijven, benadrukt nog dat de VN-missie in Afghanistan geen militaire maar een civiele missie is. Ze helpt de Afghanen ‘op het vlak van de rechtsstaat, de mensenrechten en het goed bestuur. Ze is niet bedoeld om de veiligheid te garanderen’, klinkt het. ‘Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de terugtrekking van de soldaten niet betekent dat de VN de VS, de NAVO en anderen zal vervangen. Dat is niet realistisch.’