Jasper Philipsen haalt zijn gram in Ronde van Turkije en wint, na drie tweede plaatsen

De zesde etappe van de Ronde van Turkije met start in Fethye en aankomst in Marmaris is gewonnen door Jasper Philipsen voor Andre Greipel. Mark Cavendish moest vrede nemen met een vierde plaats. De Spanjaard Diaz blijft leider.

Rally Cycling mocht ’s ochtends niet van start gaan als gevolg van een positieve coronatest binnen de omkadering van het team. Dat was slecht nieuws voor de Nederlander Arvid de Kleijn, winnaar van de openingsetappe. Want de kans op een massaspurt was reëel. De finale richting badplaats Marmaris was echter behoorlijk lastig met op vijftien kilometer van de finish nog een behoorlijk lastige helling. Hamvraag: zou drievoudig ritwinnaar Mark Cavendish bij machte zijn deze hindernis te overwinnen.

Uiteraard was er ook weer een vroege vlucht maar die kregen eens te meer geen ruimte. Vooral Deceuninck - Quick Step, met een hard werkende Jakobsen, hield de vluchters binnen schot en gaf daarmee aan dat het vertrouwen in Mark Cavendish groot was. Bij die vroege vluchters opnieuw een renner van Bingoal - Sauce Pauwels - WB: Tom Pacquot.

Maar op de laatste helling waren ook zij eraan voor de moeite. Astana legde een heel strak tempo op in de hoop een aantal spurters overboord te gooien. Voor de Fransman Quentin Pacher ging het nog niet snel genoeg. Tevergeefs, waarna Jay Vine - de Zwifter van Alpecin-Fenix - het probeerde, ook zonder succes. In het peloton gingen weliswaar een aantal renners overboord maar de twee sprinters waar het om te doen is - Cavendish en Philipsen - hielden stand in het uitdunnende peloton. In de afdaling richting Marmaris liep het merendeel van het peloton terug samen, met Cavendish en Philipsen in de voorste rangen. Een vijfde massaspurt was niet meer te vermijden. Daarin toonde Jasper Philipsen zich de beste, voor Andre Greipel en de Noor Halvorsson. Mark Cavendish strandde op de vierde plaats. Voor Philipsen is het, na de Scheldeprijs, zijn tweede zege van het seizoen. In deze Ronde van Turkije eindigde hij al drie keer tweede, telkens achter Cavendish.