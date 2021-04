Foto: NurPhoto via Getty Images

KBC Groep maakte bekend aan een exit uit Ierland te werken. Dat is het gevolg van een aantrekkelijk voorstel van Bank of Ireland in een moeilijke markt.

De Ierse bankenmarkt zit in beweging, nadat in februari Ulster Bank (NatWest) al had bekendgemaakt de Ierse markt te gaan verlaten. Vanochtend maakte KBC Groep bekend dat het mogelijk de Ierse markt verlaat ...