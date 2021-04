Van Quickenborne wil dat gevangenispersoneel prioritair gevaccineerd wordt

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil dat het gevangenispersoneel prioritair gevaccineerd wordt tegen het coronavirus. De vakbonden dienden eerder vrijdag al een stakingsaanzegging om dat te verkrijgen. De kwestie komt maandag aan bod op het interministerieel overleg tussen de ministers van Volksgezondheid.

De cipiersvakbonden dienden vrijdagochtend een stakingsaanzegging in. Verschillende gevangenissen, onder meer die van Hasselt, Dendermonde en Namen kampen of kampten met uitbraken van corona, waardoor vleugels en zelfs volledige gevangenissen in lockdown gingen. Donderdag raakte ook bekend dat een personeelslid van de gevangenis van Gent een dag eerder overleed aan corona.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft begrip voor de vraag van de vakbonden. Ook hij vraagt nu om het gevangenispersoneel prioritair te vaccineren. ‘In de eerste en tweede golf was de situatie in de gevangenissen relatief onder controle. In de derde golf zijn er echter heel wat uitbraken. De gezondheid van het personeel staat op het spel, daarom is het tijd dat we vaccineren’, zegt Van Quickenborne daarover.

Een gevangenis is een collectiviteit, vervolgt de minister, heel wat mensen leven er heel dicht op elkaar, dat maakt het fundamenteel verschillend van andere omstandigheden. Volgens Van Quickenborne is het daarom dan ook noodzakelijk dat het gevangenispersoneel zo snel mogelijk een prik tegen corona krijgt.

Ook het Gevangeniswezen dringt aan om zo spoedig mogelijk over te gaan tot het vaccineren van personeel en gedetineerden. De kwestie staat maandag op de agenda van de verschillende ministers van Volksgezondheid, die daarover de knoop moeten doorhakken.