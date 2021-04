Aandeel Mithra schiet hoger na groen licht voor anticonceptiepil in VS

Het aandeel van het Luikse farmabedrijf Mithra ging vrijdagochtend flink hoger, na berichten dat de anticonceptiepil Estelle groen licht heeft gekregen van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA. Het aandeel koerste op een bepaald moment tot 15 procent hoger. Omstreeks 10.30 uur stond er nog altijd een winst van meer dan 11 procent op het bord.

Mithra hoopt samen met zijn partner het middel nog voor de zomer op de Amerikaanse markt te brengen, onder de merknaam ‘Nextstellis’.

Eerder kreeg de pil, die beschouwd wordt als het vlaggenschip van Mithra, al groen licht in Canada. In Europa werd een positief advies uitgebracht.

De pil is gebaseerd op het natuurlijke hormoon estetrol, dat geproduceerd wordt door de foetus tijdens de zwangerschap. Mithra is erin geslaagd het hormoon te reproduceren, een belangrijke innovatie. De ontwikkeling nam meer dan tien jaar in beslag. Het bedrijf verwacht dat deze pil ‘een nieuw tijdperk in de anticonceptiemarkt inluidt’.

Door de goedkeuring van de FDA gaat Mayne Pharma 11 miljoen dollar (zo’n 9,2 miljoen euro) cash overmaken aan Mithra en 85,8 miljoen aandelen uitgeven. De Belgen krijgen een zitje in de raad van bestuur van het Amerikaanse bedrijf.