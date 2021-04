De voorbije maanden geraakten dagelijks nog steeds duizenden mensen besmet. Indien u sinds februari dit jaar besmet bent geraakt met covid-19 zijn we benieuwd of u er zicht op heeft waar precies? U mag ons dat laten weten via binnenland@standaard.be, graag met vermelding van uw naam, leeftijd en gsm-nummer. We gaan vertrouwelijk met deze informatie om en publiceren niets zonder u eerst te contacteren. Reacties zijn welkom tot en met maandagavond 19 april.