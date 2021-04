Drie verdachten opgepakt, maar ontvoerd Frans meisje (8) blijft onvindbaar

Nabij Parijs heeft de Franse gendarmerie drie mannen opgepakt die verdacht worden van de ontvoering van het Franse meisje Mia (8). Waar het kind zelf is, is nog altijd niet duidelijk. De politie verdenkt de moeder van het meisje dat zij achter de ontvoering zit.

De grootmoeder van Mia had de tijdelijke voogdij over het kind. Omdat haar moeder niet in staat was om voor haar te zorgen.

Dinsdag, omstreeks 11.30 u., belden twee mannen aan bij de vrouw, in de gemeente Les Pouilières (Vogezen). Ze zeiden dat ze van de jeugdbescherming waren en een controle kwamen doen op het welzijn van het meisje. Een derde man wachtte buiten in de wagen.

‘Ze vielen binnen voor een onverwachte inspectie en maakten de oma wijs dat het kind mee moest naar hun bureau’, zegt procureur Nicolas Heitz. ‘Daar was op de middag zogezegd een meeting met haar moeder gepland. Door enkele namen van begeleiders van Mia te noemen, probeerden ze haar vertrouwen te winnen.’

De oma gaf haar kleindochter mee, maar had er een slecht gevoel bij. Ze belde de bevoegde instanties op, maar daar wist men niets van een huisbezoek of van een ontmoeting met de moeder. Onmiddellijk werd groot alarm geslagen en werd het ‘kidnapping-alarm’ geactiveerd zodat de foto van het kind in gans Frankrijk werd verspreid.

De 28-jarige moeder van het kind verloor het hoederecht wegens geweldplegingen. Ze mocht haar dochter nog maar twee keer per maand zien, en dat enkel in het bijzijn van een derde persoon. Sinds eind januari reageerde ze op geen enkele uitnodiging van jeugdzorg meer. Toch gelooft het gerecht dat zij opdracht gaf voor de ontvoering. Anders konden de daders de namen van de contactpersonen niet geweten hebben. Moeder en dochter zijn intussen nog altijd spoorloos. Er wordt intensief naar hen gezocht.

Survivalisten

De Franse gendarmerie heeft intussen gezegd dat de drie opgepakte verdachten survivalisten zijn, mensen die het einde van de wereld voorbereiden en grote voorraden voedsel aanleggen om te kunnen overleven in moeilijke omstandigheden. Ze trainen onder meer overlevingstechnieken. De drie verdachten worden als potentieel gevaarlijk beschouwd. In het appartement in Parijs waar ze zijn opgepakt zijn ook explosieven gevonden.