De World Press Photo van het jaar, van de Deen Mads Nissen, de winnaar in de categorie algemeen nieuws. Nissen maakte de foto in augustus van vorig jaar, in een Braziliaans woonzorgcentrum. Na vijf maanden met een minimum aan fysiek contact, omarmt bewoonster Rosa Luzia Lunardi haar verpleegster Adriana dankzij het knuffelgordijn. De jury zag in het beeld liefde en kwetsbaarheid tot volle uiting komen.