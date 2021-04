Dit zijn de dertig genodigden op de begrafenis van prins Philip

Omwille van de heersende coronamaatregelen mogen slechts 30 rouwenden aanwezig zijn op de begrafenis van de Britse prins-gemaal, die op 9 april het leven liet. Op één na bestaat de hele gastlijst uit leden van de koninklijke familie. Dat twee van zijn kleinzonen, de prinselijke broers William en Harry, niet naast elkaar zullen lopen, betekent volgens Buckingham Palace niets.

Zaterdag neemt de wereld afscheid van de Britse prins Philip. De meesten die zijn begrafenis willen meemaken, zullen dat via de televisie of het internet moeten doen. Slechts voor een beperkt aantal mensen zal dat in het echt kunnen. De coronamaatregelen schrijven voor dat slechts 30 aanwezigen hun eer ter plaatse mogen betuigen. Eerder stond premier Boris Johnson al zijn plaats af om meer familie de kans te geven aanwezig te zijn.

De enige niet-royal

Op één uitzondering na behoren de genodigden allemaal tot de Britse koninklijke familie. De enige zonder koninklijk bloed op de uitvaartplechtigheid is Archie Miller-Bakewell, privésecretaris en rechterhand van prins Philip. Hij werkte meer dan 10 jaar voor de prins en trad op als diens vervanger op officiële evenementen.

Natuurlijk maakt prins Charles, de oudste zoon van koningin Elizabeth II, zijn opwachting met echtgenote Camilla. Zijn zoon prins William en schoondochter Kate zijn er ook bij. Prins Harry, zijn andere zoon, is vanuit Californië overgekomen om de begrafenis te kunnen bijwonen. Zijn echtgenote, Meghan Markle, is hoogzwanger en maakt de verplaatsing niet.

Broedertwist?

Tijdens de plechtigheid lopen de broers niet naast elkaar. Hun neef Peter Philips zal tussen hen in lopen tijdens de processie naar de kapel van St. George aan het kasteel van Windsor, waar de begrafenis zal doorgaan. Hoewel Britse media de Queen verantwoordelijk achten voor de beslissing, benadrukte een woordvoerder dat het publiek op basis van het opgelegde protocol geen ‘dramatische conclusies’ mag trekken.

Speciaal voor Harry en op vraag van de Queen laten de aanwezigen hun militair tenue thuis. De andere kinderen van prins Philip en Koningin Elizabeth II, tekenen ook present: prinses Anne en sir Timothy Laurence, prins Andrew, en prins Edward en Sophie.

Koninklijke neven en nichten

Naast Peter Philips treden ook de andere kleinkinderen van de Queen aan: Louise Mountbatten-Windsor, James Mountbatten-Windsor, Zara en Mike Tindall, Prinses Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi, Prinses Eugenie en Jack Brooksbank.

Koningin Elizabeth II, de weduwe van prins Philip, verwelkomt niet alleen haar nageslacht op de begrafenis, maar ook haar neven en nichten. Prinses Alexandra van Kent, prins Richard van Gloucester en Birgitte, Prins Edward van Kent en Katharine, Prins Michael van Kent en Marie Christine, David Armstrong-Jones en Sarah Armstrong-Jones.

Al wenste de prins een eenvoudige uitvaart, hij blijft een prins. Vanop afstand zullen 730 leden van de Britse strijdmachten de uitvaart van Philip gadeslaan. Vier militaire bands zullen spelen en de King’s Troop Royal Horse Artillery zal schoten lossen ter ere van de overledene.

De begrafenis gaat door op zaterdag 17 april om 16 uur Belgische tijd (15 uur Britse tijd) en is ook te volgen op de Belgische televisie.