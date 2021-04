VN maakt 1 miljoen dollar vrij voor hulp aan Saint-Vincent na vulkaanuitbarsting

De Verenigde Naties hebben donderdag 1 miljoen dollar uit hun noodfonds vrijgemaakt om de archipel van Saint Vincent en de Grenadines te helpen. Dat heeft een woordvoerder van de VN donderdag bekendgemaakt. De archipel wordt al een week lang geteisterd door een vulkaanuitbarsting.

Het geld zal worden gebruikt voor ‘humanitaire noodhulp aan slachtoffers, met name aan de geëvacueerden’, aldus Stéphane Dujarric in een persbericht. De VN-organisaties zullen drinkwater en hygiënekits leveren, en ook geld voor de meest kwetsbaren om zich te voeden, zei hij.

Ongeveer 20.000 mensen zijn geëvacueerd uit de omgeving van de vulkaan Soufrière en 4.500 personen hebben hun toevlucht gezocht in schuilkelders. De luchthavens van het eiland zijn gesloten.

Elke dag zijn er nog explosies in de krater, met aswolken die het land en de omliggende eilanden bedekken, aldus de VN.

De vulkaan was sinds 1979 niet meer uitgebarsten.

Meeste huizen zonder water

Woensdag verklaarde de VN dat, afhankelijk van de winden, de impact van de uitbarsting op het vlak van milieu en economie ook Barbados, Antigua en Barbuda, Saint Lucia, Grenada, Saint Kitts en Nevis en zelfs de Franse eilanden Martinique en Guadeloupe zou kunnen treffen.

Volgens Dujarric ‘zitten de meeste huizen in Saint Vincent zonder water en is het grootste deel van de bevolking (100.000 mensen) getroffen door de asneerslag.

Saint Vincent en de Grenadines is het kleinste land dat ooit een zitje heeft gehad in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waar zijn tweejarige ambtstermijn als niet-permanent lid in december afloopt.