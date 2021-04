Hooggerechtshof zet streep door veroordelingen Braziliaanse ex-president Lula

Een meerderheid van het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft een eerdere beslissing, om de strafrechtelijke veroordeling van ex-president Luiz Inacio Lula da Silva te vernietigen, bevestigd. Dat maakt definitief de weg vrij voor Lula om het tijdens de presidentsverkiezingen in 2022 op te nemen tegen zittend president Jair Bolsonaro.

De 75-jarige oud-president zei begin deze maand in een interview met de Portugese zender RTP zich kandidaat te stellen. Maar er liep nog een beroep bij het Hof tegen de beslissing van datzelfde rechtsorgaan om zijn eerdere corruptieveroordeling te vernietigen. Een rechter van het Hooggerechtshof oordeelde vorige maand dat de rechter die Lula in 2017 veroordeelde, bevooroordeeld was en zette een streep door het vonnis. Het bureau van de procureur-generaal ging daartegen in beroep, maar dat is nu afgewezen.

Lula regeerde het grootste en dichtst bevolkte land van Latijns-Amerika van 2003 tot 2011. Voor de verkiezingen van 2018 lag de leider van de Arbeiderspartij opnieuw voor in de peilingen. Hij werd toen echter veroordeeld tot ruim twaalf jaar cel wegens corruptie en het witwassen van geld en mocht niet meedoen aan de verkiezingen.