Biden na strenge sancties: ‘VS willen geen escalatie van spanningen met Rusland’

Washington wil de spanningen met Moskou niet nog vergroten. Dat heeft president Joe Biden donderdag gezegd, nadat de VS eerder op de dag nieuwe sancties tegen Rusland hadden aangekondigd.

‘De Verenigde Staten willen geen cyclus van escalatie en conflict veroorzaken met Rusland’, zei Biden in het Witte Huis. ‘We willen een stabiele, voorspelbare relatie.’

Ook gaf Biden aan dat de sancties die donderdag werden aangekondigd strenger hadden kunnen zijn. ‘We hadden verder kunnen gaan, maar ik heb beslist om dat niet te doen. Ik heb gekozen om proportioneel te zijn.’

Toch waarschuwde de president ook dat hij bereid is om verdere acties te ondernemen ‘als Rusland zich blijft mengen in onze democratie’.

Biden had dinsdag in een telefoongesprek met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin een ontmoeting in een derde land voorgesteld. Donderdag zei de Amerikaanse president dat zo’n ontmoeting in de zomer in Europa zou kunnen plaatsvinden. Of Poetin ook openstaat voor een treffen is niet duidelijk. Het Kremlin verklaarde donderdag alvast dat nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland een ontmoeting tussen de twee leiders niet ten goede zouden komen.

Sancties wegens ‘verderfelijke’ agressie

Biden had eerder op donderdag strenge sancties aangekondigd tegen Rusland, als vergelding voor een reeks ‘verderfelijke’ daden van agressie door dat land: inmenging in de Amerikaanse verkiezingen in november. Het hacken van belangrijke Amerikaanse bedrijven. Het uitschrijven van premies voor de dood van Amerikaanse soldaten in Afghanistan. Desinformatiecampagnes en schadelijke activiteiten op het internet. De vergiftiging van oppositieleider Aleksej Navalny. De bezetting van de Krim in Oekraïne. De VS benoemden ook voor het eerst formeel de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR als de kwade genius achter het hacken van SolarWinds, wat beschouwd wordt als een van de zwaarwichtigste incidenten van cyberspionage ooit.

Als sanctie worden tientallen Russische bedrijven en individuen die verdacht worden van betrokkenheid bij die ‘daden van agressie’ op een zwarte lijst gezet, mogen Amerikaanse banken geen Russische overheidsschuld meer financieren, kan Biden voortaan eender welke sector van de Russische economie bestraffen, en worden tien Russische diplomaten het land uitgezet.

Rusland ontkent echter alle beschuldigingen, en beloofde al tegenmaatregelen. ‘De Verenigde Staten zijn niet bereid om de realiteit van een bipolaire wereld te accepteren, zonder Amerikaanse hegemonie’, aldus een woordvoerder. ‘Dergelijk agressief gedrag zal een krachtig antwoord krijgen. Washington moet begrijpen dat er een prijskaartje hangt aan verslechterde relaties tussen beide landen.’ De Amerikaanse ambassadeur in Moskou werd alvast uitgenodigd bij de Russische minister van Buitenlandse Zaken. ‘En dat belooft een moeilijk gesprek te worden’, dixit het Kremlin.