Dow-Jonesindex sluit voor het eerst boven 34.000 punten

De Dow-Jonesindex is donderdag voor het eerst boven de 34.000 punten geëindigd. De beursgraadmeter profiteerde van gunstige macro-economische gegevens over de Amerikaanse economie en stijgende techfondsen. Ook de andere grote beursindices in New York sloten met winst.

De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent in de plus op 34.036,05 punten. De 33.000 puntengrens werd op 17 maart doorbroken, de 32.000 puntengrens een week eerder. De breed samengestelde S&P 500 klom 1,1 procent naar 4.170,45 punten. Techbeurs Nasdaq ging 1,3 procent omhoog en sloot op 14.038,76 punten.

Beleggers kregen de bevestiging dat de Amerikaanse economie uit het dal kruipt. De nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering bevonden zich op het laagste niveau sinds maart vorig jaar en de winkelverkopen stegen met bijna 10 procent, geholpen door de overheidssteun die veel Amerikanen kregen. Ook de productie van de industrie ging omhoog, ondanks het chiptekort dat onder meer de auto-industrie dwarszit.

Banken dalen

Bank of America (-2,9 procent) zag de winst in het eerste kwartaal verdubbelen ten opzichte van vorig jaar, maar dat kwam deels omdat geld vrijkwam dat de bank eerder apart had gezet als buffer voor leningen die mogelijk niet zouden worden afgelost. De bank profiteerde voorts van sterk stijgende beurskoersen. Citigroup daalde 0,5 procent ondanks beter dan verwachte resultaten.

BlackRock won 2,1 procent. De grootste vermogensbeheerder ter wereld heeft de beleggingen onder zijn beheer afgelopen kwartaal zien toenemen tot dik 9.000 miljard dollar. Dat hoogste niveau ooit werd bereikt dankzij de hard oplopende aandelenkoersen.

Techbedrijven stonden in de plus. Zo steeg Apple 1,9 procent en ging Amazon 1,4 procent omhoog. Computermaker Dell Technologies werd 6,7 procent hoger gezet. Dell gaat zijn meerderheidsbelang in cloudbedrijf VMWare afsplitsen. Daardoor ontstaan twee volledig aparte beursgenoteerde bedrijven. Met de deal kan Dell miljarden ophalen om zijn hoge schuld te verlagen.

De euro was 1,1971 dollar waard, tegen 1,1962 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 63,36 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 66,87 dollar per vat.