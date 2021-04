Wat leren testevents uit het buitenland ons?

Premier Alexander De Croo was duidelijk na afloop van het overlegcomité afgelopen woensdag. De vaccins zijn de sleutel tot de vrijheid. Maar waarom zet ons land niet meer in op sneltests?

In Duitsland is Öffnen in Sicherheit’ een begrip geworden. In Nederland heb je ‘Testen voor toegang’. Het principe is hetzelfde: heb je een negatieve corona-test op zak, dan mag je meedoen aan het sociale leven. Hoe werkt dat systeem en waarom vind je dat nergens bij ons?

