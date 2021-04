Beeld dat vluchtroute uit pandemie toont wint World Press Photo

In een jaar waarin afstand houden centraal stond, kiest de jury van de World Press Photo net voor een beeld van een innige omhelzing. De Deen Mads Nissen, die voor de tweede keer de hoogste onderscheiding binnenhaalt, nam de foto in een Braziliaans zorgcentrum.

Nissen sleept de prijs binnen voor zijn foto van de 85-jarige Rosa Luzia Lunardi. Ze krijgt een knuffel van verpleegster Adriana Silva da Costa Souza. Het is de eerste knuffel die de vrouw in vijf maanden kreeg. In maart vorig jaar gingen zorgcentra in Brazilië dicht. Fysiek contact werd tot een absoluut minimum herleid. ‘Het knuffelgordijn’ bood in zorgcentrum Viva Bem echter een uitweg. Het was het gebruik van dit eenvoudige hulpmiddel dat Nissen kon vastleggen.

De jury herinnert eraan dat Braziliaans president Jair Bolsonaro de ernst van het virus negeerde, en quarantainemaatregelen heeft tegengewerkt. Het land sloot het pandemiejaar 2020 dan ook af als één van de zwaarst getroffen landen, met 7,7 miljoen bevestigde gevallen en zeker 195.000 doden.

De 41-jarige Nissen won ook al de World Press Photo 2014, met een intiem portret van twee homo’s in Rusland.