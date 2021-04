Agent die George Floyd in bedwang hield weigert te getuigen

Voormalig agent Derek Chauvin heeft donderdag aangegeven dat hij niet zal getuigen op het proces rond de dood van George Floyd. Chauvin is de man die zijn knie op de hals van Floyd zette.

George Floyd overleed vorig jaar bij een politie-interventie in Minneapolis. De Afro-Amerikaanse man stierf nadat hij negen minuten lang de knie van de agent op zijn hals had gekregen. Het leidde tot een grote opstoot van protest tegen racisme in de VS.

Chauvin beroept zich op het vijfde amendement bij de Grondwet om niet te moeten getuigen. Dat geeft elke verdachte het recht om te zwijgen voor een rechtbank.

De voormalige agent zal onschuldig pleiten. Volgens zijn verdediging is Floyd overleden aan de gevolgen van een overdosis en hartproblemen.

Het proces zit intussen in zijn derde week. Vanaf maandag zal de jury zich buigen over de schuldvraag. Een uitspraak wordt niet voor het einde van de maand verwacht.