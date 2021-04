Europese persprijs voor onderzoek naar verdwijning Vietnamese jongeren

Het onderzoekscollectief Lost in Europe, waar De Standaard deel van uitmaakt, wint een Europese persprijs met onderzoek naar de verdwijning van Vietnamese jongeren in Europa.

Het European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) heeft deze week zijn IJ4EU Impact Award uitgereikt: een nieuwe prijs voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Europese onderzoeksjournalisten.

Een van de vier projecten die door de vakjury bekroond werden met een prijs was het onderzoek naar de smokkel, verdwijning en uitbuiting van Vietnamese jongeren door het Lost In Europe-collectief, waartoe ook De Standaard behoort.

Lost in Europe brengt journalisten uit Nederland, België, Italië, Duitsland, Frankrijk, Griekenland en het VK samen om onderzoek te doen naar de verdwijning van minderjarige migranten in Europa.

Aan het onderzoek naar het lot van de jonge Vietnamezen namen media uit vier landen deel: RBB en ARD in Duitsland, The Guardian in het VK, Argos (NPO Radio 1) in Nederland en De Standaard, Knack en VRT NWS in België.

De Belgische partners onderzochten in 2019 hoe tientallen Vietnamese jongeren verdwenen uit opvangcentra voor niet-begeleide minderjarigen in ons land, overgeleverd zijn aan mensensmokkelaars en uitgebuit worden in goedkope nagelsalons die overal in het straatbeeld opduiken.

Essex-drama

De Standaard en Argos volgden het dossier verder op in het kader van het onderzoek naar het Essex-drama, waarbij 38 Vietnamese migranten omkwamen in een koelwagen. Daarbij bleek dat twee van de 38 slachtoffers eerder weggelopen waren uit een Nederlands opvangcentrum en door de Nederlandse politie gevolgd werden tot aan een safehouse in Anderlecht. Het Brussels parket was daarvan op de hoogte, maar heeft hen niet uit de handen van mensensmokkelaars gehaald.

• Herlees het dossier-Essex

Volgens juryvoorzitter Shaun Walker (The Guardian) wierp Lost in Europe ‘een belangrijk licht op het verschrikkelijke verhaal van vermiste migrantenkinderen’.

De andere laureaten van de IJ4EU Impact Awards

• The Daphne Project, waarbij collega’s van de vermoorde Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia haar onafgewerkte onderzoek oppikten.

• The Troika Laundromat, over een netwerk van offshore bedrijven waarmee Russische politici en criminelen bedrijven, vastgoed en luxejachten kopen.

• The Fraud Factory, die de activiteiten van een bende Oekraïense zwendelaars blootlegt, die Europese bejaarden hun spaargeld ontfutselden.