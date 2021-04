Meer dan 50 getuigen opgeroepen voor proces over moord op Sofie Muylle

Op het assisenproces tegen Alexandru C. zullen in mei meer dan vijftig getuigen gehoord worden. De Roemeense beschuldigde staat terecht voor de moord op Sofie Muylle (27), maar ontkent dat hij de vrouw uit Roeselare in januari 2017 op het strand van Knokke-Heist om het leven bracht.

Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari 2017 om 12.19 uur door een wandelaar aangetroffen onder een staketsel op het strand van Knokke. Uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter bleek dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Enkele uren eerder had haar vriend al aan de politie laten weten dat ze tijdens een avondje uit plots verdwenen was.

Op camerabeelden was te zien hoe een man met een opvallende blauwe jas na de feiten urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam. In dat kader werd Alexandru C. op 26 juni 2017 in zijn thuisland opgepakt. Op 14 juli werd hij aan België overgeleverd. Verder onderzoek wees uit dat het DNA van de beschuldigde overeenstemt met het DNA-materiaal op het slachtoffer. Het gaat onder andere om spermavlekken op haar kledij.

C. blijft echter volhouden dat hij de jonge vrouw niet van het leven beroofde. Hij gaf wel toe dat hij het bewusteloze lichaam tot onder het staketsel sleepte, waar hij seks met haar had. Op zijn gsm werden ook foto’s en beelden van het zieltogende slachtoffer aangetroffen. Volgens de wetsdokter werd dat verminderde bewustzijn veroorzaakt door smoring en stierf ze uiteindelijk in de vrieskou door een hartstilstand. Op vraag van de verdediging werd tijdens het onderzoek een uitgebreid college van deskundigen aangesteld. Zij kwamen tot de conclusie dat de smoring op zich niet dodelijk was. Sofie Muylle is waarschijnlijk door onderkoeling om het leven gekomen.

In de loop van het onderzoek werd de Roemeen bijkomend aangehouden voor verkrachting, foltering en aanranding. Door de Gentse KI werd hij dan ook niet enkel voor moord, maar ook voor verkrachting met foltering naar het hof van assisen verwezen. Bij een eventuele vrijspraak voor moord riskeert C/ voor die andere kwalificatie alsnog 30 jaar opsluiting. De verdediging zal wellicht pleiten dat hij zich enkel schuldig maakte aan verkrachting, zonder foltering. Tijdens de zitting van de raadkamer hadden de advocaten van de verdediging daarom tevergeefs op een correctioneel proces aangestuurd.

Donderdagnamiddag werd tijdens de preliminaire zitting de getuigenlijst voor het assisenproces bepaald. Het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen hadden vrij omvangrijke getuigenlijsten opgesteld, waardoor voorzitter Willem De Pauw voorstelde om het aantal getuigen over de persoonlijkheid van het slachtoffer te beperken. Het staat immers vast dat de verdachte en Muylle elkaar niet kenden. Uiteindelijk werd dan ook beslist om enkele kennissen van de lijst te schrappen. In totaal blijven wel nog steeds ruim 50 getuigen over.

Op het assisenproces zal Alexandru C. bijgestaan worden door meester Chantal Van den Bosch en meester Pieter Filipowicz. De belangen van de vader en de broer van Sofie Muylle zullen respectievelijk door meester Charlotte Verhaeghe en meester Filip De Reuse verdedigd worden. Meester Luc Arnou en meester Lore Arnou treden op als advocaten van de vriend van het slachtoffer. Céline D’havé van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

Het proces gaat op dinsdagnamiddag 11 mei verder met de samenstelling van de volksjury. Op maandag 17 mei zal de procureur-generaal haar akte van beschuldiging voorlezen. In principe zullen de pleidooien al op donderdagnamiddag 20 mei starten. De voorzitter verwacht dus op vrijdagavond een uitspraak over de schuldvragen. De verdediging vreest echter dat die timing te krap zal zijn. ‘Van onze kant gaan er heel veel vragen zijn’, stelde meester Van den Bosch. De debatten over de strafmaat zullen sowieso pas na het verlengde weekend gehouden worden. Voor moord riskeert Alexandru C. levenslange opsluiting.