Leterme schaart zich achter oproep om patenten op coronavaccins te schrappen

Meer dan 170 voormalige staats- en regeringsleiders en Nobelprijswinnaars vragen Amerikaans president Joe Biden patenten op coronanavaccins te schrappen. Bij de ondertekenaars bevinden zich ook voormalige premier Yves Leterme (CD&V), en Herman De Croo (Open VLD), voormalig voorzitter van de Kamer en vader van onze huidige premier.

‘Laat dit moment de geschiedenis ingaan als het moment waarop we ervoor kozen het collectieve recht op veiligheid voor allen te laten prevaleren boven de commerciële monopolies van enkelen’, klinkt het in de brief die uitgaat van de People’s Vaccine Alliance, een coalitie van meer dan vijftig organisaties waaronder Oxfam, Amnesty International en UNAIDS, de organisatie van de Verenigde Naties die zich inzet in de strijd tegen het Aids-virus.

De opheffing van de patentbescherming kan de vaccinatiecampagne wereldwijd versnellen. Binnen de Wereldhandelsorganisatie dringt een groep van 80 ontwikkelingslanden aan op die opheffing. Zo kan de vaccinproductie opgeschroefd worden. Europa en de Verenigde Staten houden voorlopig echter de boot af.

Om Biden aan te porren de patenten te laten varen, publiceerde People’s Vaccine Alliance deze open brief, die onder meer ondertekend werd door voormalig premier Yves Leterme en zijn vroegere collega’s Gordon Brown uit Groot-Brittannië, Jan-Peter Balkenende uit Nederland en voormalig Frans president François Hollande. Andere Belgen op de lijst zijn Herman De Croo, en Olivier De Schutter, voorzitter van het federaal ­mensenrechteninstituut.

Volgens het huidige tempo van de vaccinproductie zou het nog ten minste tot 2024 duren vooraleer arme landen groepsimmuniteit tegen het coronavirus bereiken. ‘Een dringende tijdelijke ontheffing van de regels inzake intellectuele eigendom bij de Wereldhandelsorganisatie zou ons helpen de wereldwijde aanvoer van vaccins op te voeren. Dit zou in het strategisch belang zijn van de VS en van elk land op deze planeet’, zegt Brown.

Met de open brief hopen de voormalige wereldleiders dat Biden zal afzien van de octrooien, waarna ook Europa zal volgen. ‘In het licht van deze verwoestende pandemie moeten de wereldleiders voorrang geven aan het algemeen belang en aan internationale solidariteit’, aldus Hollande.