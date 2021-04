Turkse auteur en journalist Ahmet Altan vrijgelaten

De bekende Turkse journalist en schrijver Ahmet Altan heeft gisteren, woensdag, de gevangenis verlaten. Dat bevestigd zijn advocaat aan persagentschap Reuters. Het is de derde maal dat hij vrijkomt na zijn eerste veroordeling in 2016.

Ahmet Altan werd kort na de mislukte staatsgreep in juli 2016 tegen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gearresteerd. Hij werd ervan beschuldigd de coupplegers te hebben gesteund en kreeg in eerste aanleg levenslang opgelegd. Nadat dat vonnis was vernietigd door het hooggerechtshof, kreeg de 71-jarige auteur tien jaar cel wegens het steunen van terroristen. In 2019 kwam hij even vrij, maar de politie pakte hem weer op. Er lagen nieuwe ‘terrorismegerelateerde’ aanklachten tegen hem klaar.

De rechters bepaalden woensdag dat er geen bewijs is dat Altan iets te maken had met de mislukte staatsgreep van juli 2016. De zaak tegen hem en zijn broer Mehmet Altan, twee intellectuelen, werd buiten Turkije steeds beschouwd als een voorbeeld voor de onderdrukking van de vrije meningsuiting in Turkije.

‘Dit is een gerechtelijke vervolging die langer dan vier jaar en zeven maanden heeft geduurd. Ahmet Altan werd vastgehouden op basis van een volledig leeg dossier,’ aldus zijn advocaat Figen Calikusu. ‘Hij werd beschouwd als de dader van de couppoging door de artikels die hij schreef,’ voegde Calikusu eraan toe.

Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dinsdag dat Altans recht op vrijheid en veiligheid en zijn vrijheid van meningsuiting waren geschonden omdat hij zonder redelijke verdenking was aangeklaagd.

In zijn cel schreef Ahmet Altan Ik zal de wereld nooit meer zien.