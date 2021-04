Lego gaat kinderen blindenschrift leren met speciale brailleblokjes

Lego lanceert een set waarmee kinderen spelenderwijs het brailleschrift kunnen leren. Het speelgoedbedrijf vervult daarmee de wens van verschillende blindenorganisaties wereldwijd. Ook in ons land zijn ze beschikbaar.

De Lego Braille Bricks is een speciale set van 250 blokjes waarmee blinde en slechtziende, maar ook kinderen zonder oogafwijking het blindenschrift kunnen leren. Op elk blokje staat een letter, cijfer of wiskundig symbool, zowel in braille als gewoon schrift. Op die manier kunnen de speciale blokken gebruikt worden voor tal van educatieve toepassingen. Mooi meegenomen: de brailleblokjes zijn compatibel met de gewone bouwsteentjes van het Deense speelgoedmerk.

Braille en Lego, het lijkt de logica zelf. Toch kwam in 2011 het oorspronkelijke idee van de brailleblokjes eigenlijk van een Deense blindenvereniging. In 2017 werd het opnieuw aan Lego voorgesteld door een Braziliaanse belangenorganisatie voor blinden en slechtzienden. Sindsdien wordt het idee ontwikkeld in nauwe samenwerking met blindenorganisaties uit Denemarken, Brazilië, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

• Lego is allang geen kinderspel meer

Een van de art directors bij Lego, Morten Bonde, was consulent voor het brailleproject. Bonde lijdt zelf aan een genetische oogafwijking die hem geleidelijk aan blind maakt. Hij noemt de reacties van zowel de leerlingen als de leerkrachten die de blokjes hebben getest inspirerend. ‘Ik ben ontroerd om te zien welke impact dit product heeft op het zelfvertrouwen van blinde en slechtziende kinderen.’

Meer jobkansen

‘Vandaag hebben blinde en slechtziende kinderen duizenden audioboeken en computerprogramma’s ter beschikking. Dat is een goede zaak is, maar helaas leren ze daardoor minder braille lezen’, zegt Philippe Chazal van de European Blind Union. ‘De kennis van het brailleschrift is nochtans zeer belangrijk. Het is bewezen dat blinden die braille kunnen lezen vaak onafhankelijker zijn, een hoger opleidingsniveau hebben en bijgevolg ook betere jobkansen krijgen.’

‘Braille wordt nog te vaak als oubollig beschouwd en dat is jammer’, zegt woordvoerder Charlotte Santens van de Brailleliga. ‘De mensen zien het nut pas in wanneer ze het onder de knie hebben. Als dat lukt, zeggen de meeste braillelezers dat ze het veel vroeger hadden moeten leren. Het is ideaal om als kind braille te leren omdat de tastzin nog perfect werkt en kinderen doorgaans ook sneller talen oppikken. In dat opzicht is de Lego-set natuurlijk een goede vondst.’

Ook in ons land zijn ze al beschikbaar en worden ze binnenkort verdeeld door de Brailleliga.