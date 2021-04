Goffin pakt scalp van Zverev en speelt in kwartfinale tegen Djokovic-killer Evans

David Goffin (ATP 15) heeft zich donderdag knap geplaatst voor de kwartfinales van het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo (gravel/2.082.960 euro). De Luikenaar treft daarin de Brit Daniel Evans (ATP 33), die de Serviër Novak Djokovic (ATP 1) naar huis speelde.

Goffin versloeg in de derde ronde (achtste finales) het Duitse vijfde reekshoofd Alexander Zverev (ATP 6) in twee sets: 6-4 en 7-6 (9/7). Goffin knokte zich in de eerste set naar de winst, waarna in de tweede de beslissing in de tiebreak moest vallen. Belgiës beste tennisser kreeg meerdere matchpunten, maar liet ze liggen. Het vijfde matchpunt was uiteindelijk het goede voor de Belg. De partij duurde 1 uur en 52 minuten.

In de volgende ronde wacht voor Goffin Daniel Evans. De Brit zorgde voor een stunt door Novak Djokovic te kloppen in de derde ronde. De Servische nummer 1 van de wereld verloor in twee sets (6-4 en 7-5) in 2 uur en 8 minuten. De 30-jarige Evans won in 2020 op de ATP Cup het tot dusver enige duel met Goffin. De 33-jarige Djokovic won in februari nog de Australian Open, maar kwam sindsdien niet meer in actie door een scheurtje in de buikspieren. In Monte Carlo maakte hij zijn rentree.

De 30-jarige Goffin is het elfde reekshoofd in Monte Carlo. Hij staat er voor de achtste keer op de tabel. Een halve finale in 2017 is zijn beste uitslag. In het dubbelspel van Monte Carlo wist Goffin geen succes te boeken. In de eerste ronde verloor de Luikenaar woensdag samen met de Bulgaar Grigor Dimitrov van de Uruguayaans-Ecuadoriaanse tandem Ariel Behar en Gonzalo Escobar met 6-4 en 6-3.