Spanjaard José Manuel Diaz wint koninginnenrit in Ronde van Turkije

José Manuel Díaz heeft donderdag de koninginnenrit in de Ronde van Turkije gewonnen. De 26-jarige Spanjaard van Delko toonde zich na 160,3 kilometer van Kemer naar Elmali de sterkste van een kopgroep van drie. De Australiër Jay Vine werd tweede, de Argentijn Eduardo Sepulveda derde.

Diaz nam ook de leiderstrui over van de Brit Mark Cavendish. Dankzij de bonificaties heeft hij in de stand vier seconden voor op Vine en zes op Sepulveda.

Na de sprintersritten van de voorbije dagen waren donderdag de klimmers aan zet. Al vroeg scheidde een kopgroep van zeven zich af van de rest van het peloton. Joel Suter, Matthias Brändle, Ziga Jerman, Nils Sinschek, Vitaly Buts, Cormac McGeoughen en Mirco Maestri reden een voorsprong van ruim vier minuten bij elkaar.

In het peloton nam Astana-Premier Tech samen met B&B Hotels het commando. Aan de voet van de slotklim, de Gögübeli Pass van 12,1 kilometer aan 6,4 procent, hadden de koplopers nog een kleine twee minuten voorsprong. Dat zou niet volstaan voor de dagzege.

Cavendish was intussen al lang virtueel leider af, nadat hij het pak had moeten laten rijden. Een groepje van vijf ging de slotfase in. Dat waren Merhawi Kudus, Jay Vine, Eduardo Sepulveda, José Manuel Diaz en Anthon Charmig. Uiteindelijk zouden drie van hen sprintten om de zege. Diaz toonde zich de snelste en boekte zijn tweede profzege, na een etappe in de Ronde van Rwanda (2.1) van vorig jaar.