Britse royals niet in militair uniform naar begrafenis omwille van prins Harry

De Britse koninklijke familie zal naar alle waarschijnlijkheid geen militair uniform dragen op de begrafenis van prins Philip, en dat omwille van prins Harry. Die moest, omdat hij zich uit de koninklijke familie terugtrok, ook zijn militaire titels inleveren. De echtgenoot van de Queen overleed vrijdag op 99-jarige leeftijd.

De Britse krant The Sun schreef donderdag dat de Queen wil dat de mannen van de koninklijke familie in burgerkledij de plechtigheid zullen bijwonen. De krant verwees daarbij naar insiders, die een dag eerder geciteerd werden in de krant The Guardian.

Omdat prins Harry zich met zijn echtgenote Meghan uit de koninklijke familie heeft teruggetrokken, moest hij ook zijn militaire titels inleveren. Volgens het protocol mag hij daarom niet meer in militair uniform verschijnen, maar hooguit zijn medailles dragen. Volgens de bronnen zou het hele gezin het nu zonder uniform moeten stellen, zodat Harry niet het enige hooggeplaatste familielid hoeft te zijn zonder uniform.

Het compromis zou een eerste stap kunnen zijn naar toenadering tussen prins Harry en zijn familie. De kloof tussen die twee was erg diep geworden sinds het vertrek van de prins - vooral na het televisie-interview van Harry en Meghan met Oprah Winfrey, waarin ze de royals beschuldigden van racisme en gebrek aan steun.

Een verklaring van Buckingham Palace over de dresscode wordt nog verwacht. Naast de directe familie zullen enkele honderden militaire vertegenwoordigers deel uitmaken van de ceremonie op zaterdag in Windsor Castle.