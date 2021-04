Honderd horecaondernemers doen in een gezamenlijke videoboodschap een oproep aan de regering om de horeca zo snel mogelijk te heropenen in mei. Het Overlegcomité besliste dat op 8 mei enkel de terrassen open mogen, als de situatie in de ziekenhuizen niet verslechtert. Maar in bovenstaande video vragen topchefs Peter Goossens en Viki Geunes een volledige heropening.

‘De reserves die ik 25 jaar lang heb opgebouwd, zijn zo goed als op’, zegt organisator Kasper Stuart van Brasserie Appelmans, Dirty Rabbit en Black Smoke in Antwerpen. ‘We zijn klaar om op 1 mei onze zaken opnieuw te openen en dat willen we tonen’.

Samen met Elewout Dendievel, van Bar Oswald in Gent, nam hij het initiatief voor de videoboodschap. ‘We willen niemand met de vinger wijzen, want dit virus is niemands schuld. Maar hou met ons rekening en geef ons een datum. Take us into consideration.’

Dendievel en Stuart benadrukken dat de video gemaakt is zonder tussenkomst vanuit de politiek of sectorfederaties.