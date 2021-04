Mag ik weer op reis? Geldt de regel van één hobby nog? Uw vragen beantwoord

De nieuwe maatregelen en eventuele versoepelingen die aangekondigd werden door het Overlegcomité roepen veel vragen op. Mag mijn partner opnieuw mee naar de winkel? En welke regels gelden er in scholen? Uw vragen over het Overlegcomité worden hieronder beantwoord.

Reizen

Mogen we maandag op vakantie vertrekken?

Vanaf maandag vervalt het reisverbod voor niet-essentiële reizen. Dus mag op reis vertrekken zonder een essentiële reden. Maar het reisadvies blijft negatief en er blijven ook strenge regels gelden. Voor de meeste landen moet u een negatieve coronatest afleggen, of moet u soms in quarantaine voor u aan uw vakantie kunt beginnen.

Moet ik sowieso in quarantaine wanneer ik terug kom?

Quarantaine blijft verplicht voor alle reizigers die terugkomen uit een rode zone. Bijna alle Europese landen kleuren op dit moment rood. U bent ook verplicht om op de eerste en zevende dag van uw quarantaine een coronatest af te leggen. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een boete van 250 euro. Gemeenten en steden zullen op basis van het Passenger Location Form (PLF) worden verwittigd welke inwoners er in quarantaine moeten. Het is aan de politie om te controleren of ze het effectief ook doen.

Volgens Buitenlandse Zaken is er slechts een uitzondering: voor reizigers die minder dan 48 uur in een rode zone in het buitenland zijn geweest, geldt deze verplichting niet.

Hoe zit het met reizen naar Nederland?

Wie per trein of bus reist, moet een negatieve PCR-testverklaring (niet ouder dan 72 uur) kunnen laten zien. Reizen per auto zijn daarvan vrijgesteld. Een negatieve PCR-test hoeft ook niet wanneer u reist binnen een gebied van 30 kilometer vanaf de Belgische grens.

Als u minder dan 48 uur in Nederland bent geweest, hoeft u niet in quarantaine.

In Nederland geldt een avondklok vanaf 22 uur tot 4.30 uur. Zonder geldige reden mag u dan niet op straat zijn.

Mag ik op uitstap of weekend in België?

Ja, dat mag. Hotels en B&B’s zijn open, met uitzondering dat het restaurant momenteel nog gesloten is. Uw eten wordt dus naar uw kamer bezorgd.

Waar vind ik een overzicht van de kleurencodes?

Een overzicht is te vinden op de website info-coronavirus.be.

Onderwijs

Wanneer gaan de scholen terug open? En voor wie?

De scholen gaan 19 april opnieuw open. De kleuter- en lagere scholen gaan voltijds open, net als de eerste graad van het secundair onderwijs. In de tweede en derde graad van het secundair blijft het deeltijds afstandsonderwijs behouden. Alleen in het deeltijds beroepsonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs is voltijds contactonderwijs mogelijk. Schoolactiviteiten van één dag mogen ook weer.

In het hoger onderwijs is ook weer contactonderwijs mogelijk, maar beperkt tot 1 dag of twee halve dagen per week. De examens mogen wel fysiek afgenomen worden.

Eén bijkomende clausule: in gemeenten waar het aantal besmettingen stijgt, zullen klassen overschakelen op volledig afstandsonderwijs vanaf 1 besmetting in de klasbubbel.

Geldt de regel van één hobby per kind nog?

Ja.

Niet-essentieel winkelen en contactberoepen

Mag mijn partner opnieuw mee naar de winkel?

Dat mag vanaf 26 april. Winkeliers van niet-essentiële winkels mogen dan opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. En vanaf dan mag er één ander lid van het gezin mee winkelen.

Wanneer kan ik eindelijk naar de kapper?

Ook dat kan vanaf maandag 26 april. Niet-medische contactberoepen mogen vanaf dan weer aan de slag gaan. De niet-medische contactberoepen mogen enkel werken op afspraak.

