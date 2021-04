Geen derde titel op rij voor Maaseik, Roeselare is landskampioen in het volleybal

Geen derde titel op rij voor Greenyard Maaseik. De Maaslanders vochten in finalewedstrijd nummer vier voor wat ze waard waren, maar schoten tekort tegen een stevig en ervaren Roeselare (0-3). De West-Vlamingen pakten zo verdiend hun derde zege in deze finale, goed voor hun twaalfde landstitel .

Goed starten bleek al o zo belangrijk in deze finalereeks. Een serverend prima Maaseik, met McCluskey aan de pas, begon alvast als een wervelwind: 9-4. Maar na twee receptionele foutjes van libero Dronkers was de kloof niet veel later gedicht: 12-12. Mathijs Desmet duwde het gaspedaal vervolgens in en werd gesteund door een opnieuw oerdegelijke Verhanneman. Maaseik, waar Verhees in set één aan 100 procent afwerkte, ging enkele keren stevig in discussie met de ref. Het leverde captain Jelte Maan een geel karton op. Uiteindelijk moesten de Maaslanders de rol lossen met het slot in zicht. Het zou nog tot op één puntje geraken via een ace van een onzichtbare Cox, maar wéér Desmet en Verhanneman maakte het af voor Knack: 0-1.

Sterke Maan

Geen gehoopte droomstart dus voor Greenyard, dat de kopjes nadien wel niet liet hangen. Cox had dan wel niet de nodige topdag, maar Maaseik kon wel rekenen op een goede Maan. Bij de Knackies was inmiddels ook de turbo van Hendrik Tuerlinckx aangeslagen. Eén van de sterktes van de West-Vlamingen: veel scorend vermogen, van verschillende spelers uit allerlei hoeken. Stahl bracht Maaseik in moneytime naar 23-23. Hét moment voor een ervaren Roeselare om hun killerinstinct nog eens te etaleren. Met een uitstekende D’Hulst als aangever natuurlijk. Verhanneman knalde Knack naar een setbal. Bij de eerste was het ook meteen bingo via Coolman: 0-2.

Dubbel voor Roeselare

Foto: Belga

Maaseik ging ook in set drie uiteindelijk strijdend onderuit. Roeselare was met de trofee in zicht al helemaal niet meer af te stoppen: 0-3. Het werd zo een waar topseizoen voor Roeselare, dat met zowel de titel als bekerwinst de dubbel pakte. Een sterke Hendrik Tuerlinckx nam zo met een zevende titel in schoonheid afscheid. Maaseik blijft met lege handen achter. Het seizoen is zo, ondanks een mooie Europese campagne, niet geslaagd.

Sets: 23-25, 23-25, 19-25.

Maaseik: Cox, Maan, McCluskey, Stahl, Martinez, libero: Dronkers, Verhees. Vielen in: Esfandiar, Espeland, Javad, Kindt.

Roeselare: Tuerlinckx, Desmet, D’Hulst, Coolman, Verhanneman, libero: Deroey, Fasteland. Vielen in: Van Schie, Depovere.