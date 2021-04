Julian Alaphilippe blijft al zeker tot 2024 bij Deceuninck - Quick-Step

Julian Alaphilippe heeft zijn contract bij Deceuninck - Quick-Step met drie jaar verlengd. Dat heeft de Belgische wielerformatie donderdag gemeld. ‘Het was een logische keuze, op geen enkel moment was er sprake van om iets anders te doen’, verklaart de 28-jarige Fransman.

Alaphilippe ondertekende eind 2013 zijn eerste profcontract, nadat hij indruk had gemaakt als youngster bij de U23. Acht jaar later is de Fransman uitgegroeid tot absolute vedette in het peloton, en bezorgde hij zijn team meer dan dertig zeges. Vorig jaar veroverde hij in het Italiaanse Imola de wereldtitel op de weg en hij triomfeerde in zijn loopbaan tot dusver ook in Milaan-Sanremo, de Strade Bianche, de Clasica San Sebastian en de Waalse Pijl. In de Tour de France won hij vijf ritten.

‘Ik kijk ernaar uit om met deze familie verder te gaan en ik wil Patrick (Lefevere, red.) en de sponsors bedanken voor het vertrouwen dat ze in deze acht jaar hebben getoond en blijven tonen’, reageert Alaphilippe. ‘

Het is ongelooflijk om te bedenken wat we samen hebben bereikt en alle mooie herinneringen die we hebben. Wij zijn de Wolfpack en koersen om te winnen. Dat is onze mentaliteit en een van onze sterke punten. We gaan allemaal in dezelfde richting, en dit is een van de redenen waarom ik me hier goed voel. Ik kijk uit naar meer mooie resultaten met Deceuninck - Quick-Step dit seizoen en de komende jaren.’

Ceo Patrick Lefevere is in de wolken met de contractverlenging van zijn Franse goudhaantje. ‘Julian kwam bij het team op 21-jarige leeftijd als fris gezicht’, herinnert Lefevere zich. ‘Hoewel we wisten dat hij talent had, maakt het ons erg trots om hem te zien uitgroeien tot de status die hij vandaag heeft. Hij heeft in die tijd zoveel bereikt dat het moeilijk is om alles op te sommen, maar misschien wel het meest iconisch zijn de prachtige truien die hij heeft gedragen.’

‘We hebben hem zien groeien als renner maar ook als persoon’, vervolgt Lefevere. ‘Mensen voelen zich aangetrokken tot hem omdat hij de persoonlijkheid heeft van een leider, maar ook een fantastische teamgenoot is, die hard werkt voor het hele team.’