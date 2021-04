Franse politicoloog Olivier Duhamel geeft misbruik van stiefzoon toe

De Franse politicoloog en gewezen Europarlementslid Olivier Duhamel heeft toegegeven dat hij zijn minderjarige stiefzoon heeft aangerand.

In haar autobiografische ‘La familia grande’ beschuldigde Camille Kouchner haar stiefvader Olivier Duhamel ervan dat hij haar tweelingbroer, bijgenaamd Victor, eind jaren tachtig seksueel heeft misbruikt. Duhamel is een invloedrijk politicoloog en voormalig lid van het Europees Parlement.

De politicoloog werd afgelopen dinsdag verhoord in het onderzoek waarin hij beschuldigd wordt van de aanranding en verkrachting van zijn stiefzoon. Duhamel heeft de feiten ‘met moeite’ toegegeven, schrijft de krant Le Soir.

‘Ik was veertien en ik liet het gebeuren (...) Ik was veertien, ik wist ervan en ik heb niets gedaan’, aldus de nu 45-jarige Kouchner in haar boek. Zij en haar broer zijn de kinderen van voormalig Frans minister van Buitenlandse Zaken (en medeoprichter van Artsen Zonder Grenzen) Bernard Kouchner en professor in de rechten Evelyne Pisier, die nadien hertrouwde met Duhamel. Pisier is in 2017 overleden.

Na de publicatie kondigde Duhamel aan dat hij al zijn functies neerlegt. ‘Omdat ik het doelwit ben van persoonlijke aanvallen en de instellingen waarin ik werk wil beschermen, leg ik mijn functies neer’, schreef de politicoloog op Twitter.

De publicatie van het boek van Camille Kouchner leidde tot veel getuigenissen over incest op sociale netwerken via de hashtag #Metooinceste.