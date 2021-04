Weerbericht | Regenbuien, mogelijk met korrelhagel

Het is donderdagochtend op de meeste plaatsen droog met nog enkele brede opklaringen. In het noordwesten en uiterste noorden is er meer bewolking en vallen er buien die mogelijk een winters karakter kunnen aannemen.

In de loop van de dag wordt het vooral in het binnenland wisselend bewolkt met enkele lokale buien. Aan zee wordt het dan zonnig. We halen maxima van 5 graden in de Hoge Venen tot 9 à 10 graden in het westen van het land, zegt het KMI.

Donderdagavond en volgende nacht wordt het droog met breder wordende opklaringen vanaf het noorden. De minima liggen rond het vriespunt in het centrum, bedragen 3 graden vlak aan zee, maar in de Ardennen liggen ze gemiddeld rond ­-2 graden. In de koudste valleien van de hoge Ardennen kan het kwik naar ­-5 graden zakken.

Vrijdag blijft het droog en begint de dag met zon op de meeste plaatsen. In de loop van de dag ontwikkelt er zich in het binnenland stapelbewolking, die lokaal hardnekkig kan zijn. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het westen van het land.