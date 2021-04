Promotievideo stad Rome vergist zich … van Colosseum

Je zult dezer dagen maar Virginia Raggi zijn. De burgemeester van Rome kwam in een storm van kritiek terecht, naar aanleiding van een promotievideo op haar Facebookpagina.

Daarin wordt aan­gekondigd dat Rome in 2023 de gaststad wordt van de Ryder Cup, een internationaal golftoernooi. Het probleem? De video over ­Rome begint met een beeld van de arena van het Zuid-Franse ­Nîmes, in plaats van het befaamde Colosseum, het symbool bij uitstek van de Eeuwige Stad.

Voor veel Italianen bleek die uitschuiver onvergeeflijk. Op sociale media kreeg Raggi een lawine van reacties over zich heen.

‘Onze fout’, reageerde haar communicatieteam. Dat had de beelden geplukt uit een video van de Italiaanse golffederatie. De ­video werd snel aangepast, en het beeld van de Franse arena is ­vervangen door een kiekje van de ­Piazza Navona.

Op Twitter kon dat de pret niet bederven. Iemand postte een foto van Raggi voor een Egyptische ­piramide, met de tekst ‘Please ­visit Rome’ erbij, nog iemand toonde Raggi die een muntje in de Trevifontein gooit, met het commentaar: ‘Raggi hoopt Londen snel weer te bezoeken.’