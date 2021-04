Ook Navo weg uit Afghanistan: ‘Nieuw hoofdstuk’

De Navo-landen zullen hun 9.600 militairen uit Afghanistan terugtrekken. De terugtrekking ­begint op 1 mei en zal afgerond zijn ‘binnen enkele maanden’.

De dertig lidstaten gingen akkoord met de beslissing, tijdens een vergadering woensdagavond met de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken. De terugtrekking begint op 1 mei. ‘We zijn van plan om de terugtrekking van alle Amerikaanse en Resolute Support-troepen afgerond te hebben binnen enkele maanden’, aldus de Navo in een verklaring. Resolute Support is de naam van de huidige Navo-missie in het land. De verdragsorganisatie stelt dat elke Taliban-aanval tijdens deze terugtrekking, met een ‘krachtige reactie’ zal worden beantwoord.

De terugtrekking van de internationale troepen betekent volgens de alliantie niet dat een einde komt aan de relatie met Afghanistan. De Navo spreekt eerder van een ‘nieuw hoofdstuk’.

De beslissing komt een dag na het nieuws dat de Amerikaanse president Joe Biden de Amerikaanse soldaten voor 11 september uit Afghanistan zal terugtrekken. Die dag is symbolisch, want dan zal het twintig jaar geleden zijn dat de terreuraanslagen plaatsvonden die hebben geleid tot de Amerikaanse invasie. ‘Het is tijd om een einde te maken aan Amerika’s langste oorlog. Het is tijd voor Amerikaanse troepen om naar huis te gaan’, zei Biden gisteren in een toespraak.

70-tal Belgische soldaten

Momenteel bevinden zich ongeveer 9.600 soldaten van 36 Navo- en partnerlanden in Afghanistan, waaronder ook een zeventigtal Belgische. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) zegt in een reactie dat deze aankondiging, op enkele dagen van de Vredesconferentie over Afghanistan, tot gevolg zou kunnen hebben dat de druk op de Taliban vermindert. ‘Daardoor zouden zij minder geneigd kunnen zijn om een akkoord na te streven. Het is daarom van essentieel belang het vredesproces nog nauwlettender te volgen.’

‘Wij willen de verworvenheden van de afgelopen twee decennia niet in gevaar brengen’, aldus nog Wilmès. ‘Zo is er vooruitgang geboekt op het gebied van de rechten en vrijheden van het Afghaanse volk. Ik denk in het bijzonder aan vrouwen en kinderen. Wij zijn en blijven solidair met het Afghaanse volk. Maar onze relaties zullen afhangen van de mate waarin de autoriteiten zich inzetten voor dezelfde waarden en grondbeginselen als ons land.’

Het Duitse leger kan zich tegen midden augustus terugtrekken uit Afghanistan. Dat heeft minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) woensdag gezegd tijdens een telefonische briefing met de gespecialiseerde politici van de verschillende fracties in het parlement. Duitsland heeft na de VS het grootste aantal troepen in Afghanistan in het kader van de Navo-operatie. Vandaag zijn 1.100 Duitse soldaten in Afghanistan ontplooid.