Proces George Floyd: Expert die aangeklaagd is voor oordeel in andere zaak, trekt doodsoorzaak in twijfel

Op het proces tegen politieagent Derek Chauvin voor de dood van George Floyd, heeft een medisch expert de officiële doodsoorzaak – moord – in twijfel getrokken. Hij argumenteerde onder meer dat Floyd gestorven kan zijn door hartproblemen. Opvallend is dat de expert al voor de rechtbank is gedaagd door nabestaanden van een andere zwarte man die stierf tijdens een arrestatie, omdat zijn oordeel over de doodsoorzaak de politie van een veroordeling behoedde.

Forensisch pathologisch expert dr. David Fowler was leidend medisch onderzoeker van Maryland tot zijn pensioen in 2019. In die functie oordeelde hij over de doodsoorzaak van Anton Black, een zwarte 19-jarige die in 2018 overleed nadat blanke politieagenten hem zes minuten tegen de grond knelden: hij zou een natuurlijke dood gestorven zijn. Volgens Blacks familie, die Fowler in december voor een rechtbank heeft gedaagd, stak hij daarmee de echte doodsoorzaak, volgens hen verstikking door de politie, in de doofpot en zorgde hij ervoor dat agenten niet terechtgesteld konden worden voor Blacks dood.

De staat Maryland heeft vorige week gevraagd de zaak te verwerpen. Intussen is Fowler woensdag wel aangetreden als getuige in het proces tegen Derek Chauvin, voor de dood van George Floyd, die overleed in gelijkaardige omstandigheden.

Floyds officiële doodsoorzaak werd vastgelegd als moord door verstikking. Maar Fowler argumenteerde dat de oorzaak op zijn minst onduidelijk is. Hij denkt dat Floyd overleden kan zijn aan hartproblemen als gevolg van hoge bloeddruk, deels door de stress veroorzaakt door zijn verzet tegen de politie. Dat zou, mogelijk in combinatie met koolstofmonoxidevergiftiging door de uitlaatgassen van de politiewagen, zijn dood veroorzaakt kunnen hebben.

Waarom de agenten dan geen last hadden van de uitlaatgassen, vroegen de aanklagers. Omdat hun hoofden er verder van verwijderd waren dan dat van Floyd, die op de grond lag, repliceerde Fowler. En omdat ze ‘hopelijk jonger waren’. Chauvin was twee jaar jonger dan de 46-jarige Floyd. Fowler gaf toe dat hij niet wist of de auto nog draaide.

‘Moest hem meteen verzorgd hebben’

‘Dit is zo’n zaak waarin je zoveel tegenstrijdige verschillende oorzaken hebt. De koolstofmonoxide zou normaal als een ongeval geclassificeerd worden, maar als iemand hem daar hield, zou je dat kunnen opschalen tot een moord.’ Hij zou als doodsoorzaak gaan voor ‘onbeslist’ in dit geval, besloot Fowler.

Hij droeg ook Floyds druggebruik aan als mogelijk bijdragend aan zijn dood, het hoofdargument van Chauvins verdediging. Nochtans hadden experts van de aanklagers eerder verklaard dat de drugs in Floyds bloed irrelevant waren en dat ook een gezond persoon bij zo’n arrestatie overleden zou zijn.

In het kruisverhoor gaf Fowler ook toe dat Floyd onmiddellijk eerste hulp zou moeten gekregen hebben toen hij het bewustzijn verloor. De agenten bleven echter nog zo’n drie minuten daarna Floyd tegen de grond knellen. De ambulancier die later aankwam, moest Chauvin zelfs vragen van Floyds lichaam te gaan zodat hij hem kon proberen te verzorgen. George Floyd was toen al overleden.