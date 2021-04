Raket afgevuurd op luchthaven Erbil in Iraaks Koerdistan

Een raket is woensdagavond afgevuurd op de luchthaven van Erbil, de hoofdstad van Iraaks Koerdistan, waar Amerikaanse soldaten gelegerd zijn. Dat meldt de Koerdische antiterreurautoriteit. In de stad was een zware ontploffing hoorbaar.

Volgens het Koerdische ministerie van Binnenlandse Zaken werd de raket door een drone afgevuurd. Het zou om de eerste droneaanval op Amerikaanse troepen in Erbil gaan, die al vaker met raketten zijn beschoten.

De aanval is nog niet opgeëist, al heeft een groepering die banden zou hebben met Iran de aanval op de Amerikaanse troepen wel geprezen. Op 15 februari werden Iraakse, pro-Iraanse groeperingen verantwoordelijk gehouden voor een soortgelijke aanval. Daarbij vielen een dode en verschillende gewonden.

De voormalige Iraakse minister van Buitenlandse Zaken en Koerdische politicus Hoshyar Zebari zat ‘een militie’ achter ‘de terreuraanval met een raket en een drone’.

Bij de aanval van woensdag zijn er volgens de Koerdische autoriteiten geen slachtoffers gevallen.

De VS hebben aanvallen in het verleden vergolden met luchtaanvallen tegen Iraanse doelen en de Iraanse milities, onder meer aan de grens tussen Irak en Syrië. Bij een zo’n luchtaanval werd begin vorig jaar generaal Qassem Soleimani uitgeschakeld, een van de hoogste Iraanse militairen. Als gevolg van die actie, uitgevoerd op bevel van toenmalig president Donald Trump, escaleerden de spanningen in het Midden-Oosten destijds aanzienlijk.