Manchester City zwoegt, maar Kevin De Bruyne staat in halve finales Champions League na nieuwe zege tegen Dortmund

Manchester City heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Champions Leaue. Het moest lang achtervolgen in en tegen Dortmund, maar dankzij een strafschop van Mahrez en een knal van Foden zetten De Bruyne en co de scheve situatie recht: 1-2.

‘Hey Jude, don’t make it bad’, moet Pep Guardiola gisteren gedacht hebben. Liefst 55 minuten lang zag het er woensdagavond naar uit dat Jude Bellingham (17) – een naam om te onthouden – Manchester City uit de Champions League zou kegelen.

De Engelsman van Borussia Dortmund is na Youri Tielemans pas de tweede speler die voor zijn achttiende verjaardag al tien Champions League-wedstrijden op de teller heeft staan. Woensdagavond tegen City was hij na een kwartier ook goed voor zijn eerste treffer op het kampioenenbal: na een afgeblokt schot van Dahoud pikte Bellingham de bal op aan de rand van de zestien, om hem vervolgens knap in de rechterbovenhoek te plaatsen. Dortmund stond op dat moment virtueel de halve finales van de Champions League.

Vuurwerk

Tijd voor die van City om wakker te schieten. Een beetje zoals in de nacht van dinsdag op woensdag. Toen werden Kevin De Bruyne en co. om 2.45 uur, 4.30 én 5.30 uur opgeschrikt door vuurwerk in de buurt van hun hotel. Vermoedelijk afgestoken door supporters van Dortmund, die de nachtrust van de Citizens wilden verstoren.

Knallen? Dat kan ik ook, dacht Kevin De Bruyne iets voorbij halfweg de eerste helft. De Rode Duivel zette Dortmund goed onder druk ter hoogte van de eigen zestien, veroverde de bal en vlamde vervolgens op de lat. Het was pas de eerst échte kans voor City. Daarna kregen de bezoekers nog wel enkele mogelijkheden, maar scoren lukte niet. Pep Guardiola en zijn mannen trok met zorgen de kleedkamer in.

Bij gebrek aan supporters trokken de spelers van Dortmund na rust zelf maar een Gelbe Wand op. City kwam feller uit de kleedkamer en drukte de thuisploeg terug voor de eigen goal. Acht minuten ver in de tweede helft dacht Phil Foden een gaatje in de gele muur te hebben gevonden, ware het niet dat Emre Can de bal tegen de arm kreeg. Na een check van de VAR ging de bal op de stip. Riyad Mahrez trapte de strafschop kiezelhard binnen.

Pegel van De Bruyne

Daarna kon City zijn geliefkoosde spelletje spelen. De jongens van Pep Guardiola tikten het balletje rond en zochten het gaatje nog geduldiger dan voordien.

Een kwartier voor tijd leek Kevin De Bruyne dat gaatje ook te vinden. Hij zette zelf de actie op, sneed goed naar binnen, maar zag zijn poging gekeerd door doelman Hitz. In de hoekschop die op de pegel van De Bruyne volgde was het echter wel raak. Na een kort genomen corner werd Phil Foden aangespeeld aan de rand van de zestien. De jonge Engelsman knalde in de korte hoek keihard via de paal binnen.

Dortmund ging nog wel op zoek naar de gelijkmaker, maar stond nu voor een schier onmogelijke opgave. De Duitsers moesten nu al drie keer scoren op een kwartier tijd. Dat is zelfs voor Erling Haaland wat veel gevraagd. Voor de jonge Noor was het zijn eerste Champions League-wedstrijd in het Signal Iduna Park waarin hij niet tot scoren kwam.

Pep Guardiola maakte zo wel komaf met De Vloek van de Kwartfinales. De laatste drie seizoenen werd City telkens in de kwartfinales uitgeschakeld, het jaar voordien zelfs in de achtste finales. Nu mogen Kevin De Bruyne en co. zich opmaken voor een halve finale tegen Paris Saint-Germain.